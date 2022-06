È ricoverato in gravi condizioni al policlinico Umberto I di Roma un operaio di 54 anni di Alatri, caduto da una scala mentre era impegnato in interventi per la realizzazione della fibra ottica. L'infortunio sul lavoro si è verificato l'altro ieri mattina in via Fontana Sambuco ad Alatri. Indagato per lesioni gravi un imprenditore del settore delle telecomunicazioni. Si tratta di un quarantacinquenne di Frosinone. Sul posto oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

La ricostruzione

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 12 di martedì scorso. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il cinquantaquattrenne era su una scala, stava intervenendo su un palo. Ad un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla scala. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che dopo le prime cure sul posto ha deciso per l'operaio il trasferimento nella struttura ospedaliera della capitale. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza che è atterrata non molto di stante dal luogo dell'infortunio. Eliambulanza con cui il ferito è stato poi trasportato in codice rosso all'Umberto I per ricevere le cure. Sul posto, come detto, sono intervenuti gli uomini dell'Arma e il personale dello Spresal per tutti gli accertamenti del caso. Sembrerebbe che il titolare del cinquantaquattrenne avrebbe violato la normativa sulla prevenzione di infortuni. L'imprenditore frusinate è stato pertanto iscritto sul registro degli indagati. Deve rispondere dell'accusa di lesioni gravi.