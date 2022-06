Truffa web con il cavallo di... ritorno. Anzi, con un cavalluccio visto chiave della querelle finita in aula è proprio un cavallo finlandese in legno. A finire sotto processo dopo un annuncio pubblicato sul sito subito.it è stato non il venditore che con metodi fraudolenti avrebbe intascato la somma per poi scomparire, come spesso accade in casi simili. Nei guai per truffa è finito l'acquirente, che avrebbe truffato il venditore un cinquantenne di Sant'Elia usando l'articolo in vendita come "cavallo di ritorno".

La vicenda risale al mese di luglio del 2019. Il cinquantenne santeliano avrebbe posto in vendita il dondolo finlandese in legno sul sito di acquisti on-line a un prezzo di circa 500 euro. E sarebbe stato contattato da un acquirente per poter eseguire la transazione. Avrebbe convinto il cinquantenne santeliano, però, che per completare il pagamento sarebbe stata necessaria una procedura particolare, visti alcuni problemi tecnici. E così il santeliano avrebbe seguito alla lettera le indicazioni: prima si è recato al vicino ufficio postale di Sant'Elia Poi avrebbe versato lui una somma pari a 1.200 euro circa sulla carta prepagata a lui intestata.

Una procedura sì anomala ma a dire dell'acquirente necessaria. Quando la parte offesa (rappresentata dall'avvocato D'agostino) ha capito di essere stata raggirata ha immediatamente cercato di farsi rimborsare. E in prima battuta l'imputato assistito dagli avvocati Anna Ciaraldi e Antonio Di Palma avrebbe detto al cinquantenne di stare tranquillo perché nella stessa giornata avrebbe provveduto a restituire la somma. E invece sarebbe scomparso. Così il venditore raggirato ha sporto querela in caserma dando il via alle indagini dei carabinieri. Ieri il processo a carico dell'abile acquirente che in parte ha rimborsato il venditore, chiudendo la partita giudiziaria con una remissione di querela.