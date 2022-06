La settimana del Covid si apre con 64 contagiati, il massimo dai 115 del 16 maggio. Il tasso di positività resta ancora elevato, al 18%, mentre l'incidenza risale fino a 368. In più, dopo aver appena archiviato a zero morti la settimana appena trascorsa, ieri si è contato un nuovo decesso.

La giornata

Nessuno centro ciociaro registra più di 10 casi. I nuovi 64 sono allora così distribuiti: 7 ad Anagni, 6 a Frosinone e a Paliano, 5adAlatrie a Ferentino, 4 a Pontecorvo, 3 a Veroli, 2 a Cervaro, a Guarcino, a Patrica, a Supino e a Trevi nel Lazio, 1 ad Acuto, ad Amaseno, ad Aquino, ad Arce, ad Ausonia, a Cassino, a Castrocielo, a Ceprano, a Fiuggi, a Morolo, a Piedimonte San Germano, a Ripi, a Serrone, a Sora, a Torre Cajetani, a Trivigliano, a Vallecorsa e a Vico nel Lazio.

Il decesso

Dopo dodici giorni senza vittime, nel bollettino dell'Asl compare un decesso per Covid. Si tratta di una donna di 87 anni di Frosinone. È il secondo morto in tre settimane, dopo quello del 7 giugno. Nel mese si contano al momento tre vittime, decisamente al di sotto dei numeri degli altri periodi (26 a maggio, 39 ad aprile e a marzo, 31 a febbraio e 44 a gennaio per un totale di 182 nel 2022). A giugno 2021 i morti erano stati 5.

L'andamento

I 64 casi di ieri sono il massimo per un lunedì dai 115 del 16 maggio. In precedenza, infatti, il dato era oscillato tra 25 e 33. La passata settimana, non a caso, si è chiusa con cento casi di media giornaliera in più rispetto a quella passata (245,57 contro 145,86 e 1.719 totali contro 1.021) per una crescita del 68,36%. Negli ultimi sette giorni i positivi sono 1.756 (250,85 ogni 24 ore) il top dal periodo 14-20 maggio. Rispetto allo scorso lunedì (1.019 e 145,57 di media) l'incremento è stato del 72,32%. Nel confronto a quattordici giorni (786 e 112,28) si ha un'impennata del 123,40%. Crescita che si attesta, invece, al 79,36% se si confronta con i 979 casi (139,85 la media) del periodo 24-30 maggio. Per trovare più casi di quelli degli ultimi sette giorni bisogna andare indietro fi no al periodo 10 -16 maggio che ne contava 2.302 a 328,85 di media. Da allora, infatti, si registra una diminuzione del 23,71%. Giugno, per il momento, registra 3.350 nuove diagnosi a una media di 167,50 nell'arco delle 24 ore. Pur essendo la media in aumento rispetto alla prima parte del mese, giugno resta il migliore del 2022 che, finora, al minimo aveva avuto 7.730 positivi a maggio (249,35 di media) e al massimo 24.749 a gennaio (798,35 di media).

Gli indicatori

Non si arresta la crescita dell'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. Ormai guarda ai 400, ieri era a 368,13 contro i 360,38 di domenica e i 213,63 dello scorso lunedì, l'ultimo giorno a segnare un regresso di questo valore. Dopo avere sfiorato il 20% nella passata settimana, archiviata al 19,98%, la presente si apre con un tasso di positività al 18,18%. Stiamo tornando su valori che non si avevano dalla prima parte di aprile, compresa tra il 22,08% e il 19,21%.