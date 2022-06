Poco prima delle tredici, un'automobile ha sfondato la vetrina di un "compro oro" di Colleferro, in via Filippo Turati e l'uomo che era alla guida ha portato via circa tremila euro in contanti e un paio di collane. Era presente un'impiegata che stava per chiudere il negozio per la pausa pranzo. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del rapinatore, che avrebbe agito con il volto coperto. L'auto utilizzata come ariete è stata ritrovata un'ora dopo nella zona di Velletri.