Quarantaquattresima udienza del processo Mollicone, oggi in aula il sindaco di Arpino, Renato Rea, che ha riferito sull'ultima conversazione con Tuzi e sui dubbi sollevati dal brigadiere. Poi la dettagliata escussione del generale Luigi Sparagna, a capo del comando provinciale di Frosinone per quattro anni, soto la cui guida il caso venne riaperto. Come il generale Nistri per la il caso Cucchi, anche il generale Sparagna ha rivolto parole di vicinanza alla famiglia Mollicone. Il suo pensiero è andato a Guglielmo e alla sua battaglia. Ancora in corso il processo, sospeso per una brevissima pausa.