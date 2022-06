Il consorzio di bonifica "Valle del Liri" ha ultimato in questi giorni alcuni importanti lavori finanziati dalla Regione Lazio attraverso il Psr sia per la sicurezza idrogeologica del territorio sia per l'irrigazione. Tra questi spicca la sistemazione dell'alveo e delle sponde del torrente Mollarino, tra i comuni di Villa Latina e Picinisco. "Abbiamo portato a compimento i lavori per la sistemazione idraulica del torrente Mollarino in località Pisciavini - ha reso noto il consorzio in una nota - consistenti nel ripristino delle opere e difese idrauliche danneggiate, attraverso la realizzazione di tre briglie in cemento armato fondate su pali e scogliere in massi calcarei spondali e di fondo alveo a difesa del ponte sulla strada provinciale che collega gli stessi comuni nella Valle di Comino, area ad elevato rischio idrogeologico colpita dalla calamità naturale del 14 e 15 ottobre 2020".

"Abbiamo messo in sicurezza un tratto del torrente Mollarino in località Valle Grande, nei comuni di Villa Latina e Picinisco - aggiunge la i consorzio - ripristinando il fondo alveo con massi ciclopici cementati per un tratto di circa 30 metri in corrispondenza del ponte Bailey e scogliere spondali in destra e sinistra idraulica, a monte e a valle dello stesso ponte". Interventi importanti per la sicurezza idrogeologica che si aggiungono a quelli effettuati a Cassino, Sant'Elia Fiumerapido e Pignataro Interamna.