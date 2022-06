Una giornata di sole. Una domenica di relax, immersa nel verde, nel suggestivo scenario di Prato di Campoli a Veroli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia per una trentacinquenne residente ad Arce. La donna ha raggiunto il pianoro con il suo cavallo per fare una passeggiata quando a un certo punto, stando a quanto ricostruito, l'animale si è imbizzarrito e lei è caduta. Proprio durante la caduta è stata travolta dal cavallo, fortunatamente non in maniera grave, ma è stato necessario l'intervento del personale medico che l'ha trasportata al policlinico "Umberto I" di Roma con un'eliambulanza per ricevere le cure del caso.

La ricostruzione

L'incidente si è verificato nella tarda mattinata, intorno all'ora di pranzo. Grande lo spavento anche per le persone che erano con la donna. Sul pianoro si stava svolgendo anche una gara podistica e sono state numerose le persone che hanno approfittato della bella giornata di sole per trascorrere una domenica immersi nella natura. La notizia dell'incidente si è diffusa in poco tempo tra i presenti, destando grande preoccupazione.

I soccorsi

La trentacinquenne è stata soccorsa in un primo momento dagli operatori di un'ambulanza che erano sul posto per l'evento sportivo. Nel frattempo è stata allertata un'eliambulanza. La donna è stata trasportata a Roma al policlinico Umberto I. L'elicottero ha caricato la ferita dal parcheggio antistante la scuola in località Passeggiata San Giuseppe, alle porte del centro storico della città, dove nel frattempo la donna era stata accompagnata con l'ambulanza da Prato di Campoli. Come detto la trentacinquenne è stata ricoverata nell'ospedale della capitale per ricevere le cure del caso. Diverse le ferite riportate, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.