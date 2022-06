Dopo giorni di crescita progressiva, i nuovi casi di contagio al Covid-19 fanno registrare una lieve flessione. Nel bollettino, che quotidianamente viene diffuso dall'Asl di Frosinone, sono stati inseriti 252 nuovi contagiati (a fronte di 1.150 tamponi effettuati), 59 in meno rispetto alla rilevazione precedente, che portano il computo totale dall'inizio della pandemia a 130.723, quasi un terzo della popolazione residente in Ciociaria.

Guardando alla distribuzione geografica delle nuove positività, il primato di giornata è andato a Cassino con 23, a seguire Roccasecca 17, Sora 14, Alatri 12, Ferentino 11, Boville Ernica, Ceccano, Veroli 11, Paliano e San Giorgio a Liri 9, Anagni e Frosinone 7, Ceprano e Patrica 6, Arce, Arpino e Piglio 5, Cervaro, Colfelice, Fiuggi, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Settefrati, Torrice e Trivigliano 4, Aquino, Arnara, Casalvieri, Esperia, Giuliano di Roma, Monte San Giovanni Campano, Posta Fibreno, Sgurgola, Villa Latina 3, Amaseno, Castrocielo, Serrone, Supino e Torre Cajetani 2, Atina, Castelliri, Castro dei Volsci, Colle San Magno, Filettino, Fumone, Gallinaro, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Ripi, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Terelle e Vico nel Lazio 1.

Completano il quadro statistico provinciale i 178 negativizzati e i 25 ricoverati; zero i decessi. Nel Lazio su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 test eseguiti, sono stati registrati 4.807 nuovi casi positivi (-350), nn decesso(-4), 493 i ricoverati (-3), 43 le persone in terapia intensiva (+1) e +2.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%.