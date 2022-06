"Ceprano Arcana e Fregellae", una passeggiata tra archeologia, storia e scoperta del territorio, organizzata dall'associazione "Itinarrando" e patrocinata dai comuni di Ceprano e Arce, in occasione della Giornata europea dell'archeologia. Una percorso di trekking urbano, partito dal parco archeologico della colonia romana e arrivato al Museo Archeologico di Fregellae (MAF), passando per la via Francigena, al quale hanno partecipato oggi circa cento persone. Ad accompagnarle alla scoperta dei luoghi simbolo delle due città il ricercatore storico Giancarlo Pavat e il direttore scientifico del MAF "Amedeo Maiuri" Teresa Ceccacci.

«Evento assolutamente riuscito - ha commentato i direttore del museo - C'è stata grande partecipazione e di questo non possiamo che essere felici. Un successo - ha aggiunto - che testimonia come una buona collaborazione tra gli enti porti a un grande risultato». Obiettivo centrato soprattutto grazie alla sinergia tra i due Enti anche per l'assessore alla Cultura del Comune di Ceprano Anna Letizia Celani, che ha voluto ringraziare il suo omologo, l'assessore Alessandro Proia, e lanciare un invito per future collaborazioni «perché Fregellae non è Arce, non è Ceprano - ha detto - ma rappresenta le due città. E insieme si ha più forza e si possono ottenere risultati come quello di oggi».