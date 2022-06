In cento sono andati alla grande manifestazione di Roma, in piazza del Popolo, per parlare di sicurezza, salari, pensioni e guerra. La Fiom-Cgil metalmeccanici di Frosinone di Latina si è mobilitata con due pullman ma anche con altri mezzi per far sentire la propria voce e ribadire l'urgenza di riforme nel Paese come pure di avere un sostegno concreto dal Governo nella transizione. «Mi auguro - ha detto Donato Gatti, segretario Frosinone-Latina del sindacato - che non sia un autunno caldo come quello che immaginiamo perché all'orizzonte c'è l'aumento degli ammortizzatori sociali e dei disoccupati e ci troveremo in un guado. Se il Governo non metterà mano alle pensioni e al salario il potere d'acquisto dei lavoratori crollerà e ci sarà un momento di fortissima criticità»

E per il Plant di Cassino?

«Lo stabilimento di Cassino va di pari passo all'andamento delle vendite del Grecale: se aumentano e aumentiamo la produzione, avremo dei risvolti positivi, altrimenti si andrà avanti con gli ammortizzatori sociali. Il 24 giugno scadrà la solidarietà e ci sarà l'allungamento fino al 30 dicembre».

E l'indotto?

«Fca barcolla con gli ammortizzatori sociali e con i contratti di solidarietà fino a dicembre, mi auguro che poi sarà tutto diverso o gestibile. Sulle piccole medie aziende non è facile prevedere che cosa possa accadere perché ci vogliono nuovi ammortizzatori sociali e una legge sulle pensioni per un ricambio generazionale all'interno delle fabbriche: questa è la ricetta».

Previsioni sul mercato?

Il Grecale è tutto da scoprire: stiamo riempendo i concessionari, vedremo che cosa succederà con la vendita, se il mercato risponderà in modo positivo oppure no. Intanto abbiamo i contratti di solidarietà fino a dicembre, poi vedremo. Ma tutto questo non fa certo prevedere un futuro roseo. Giulia e Stelvio stanno riprendendo la marcia, dobbiamo capire anche come rispondono questi modelli. Poi, da addetti ai lavori, sappiamo bene che il mercato può crescere fino a settembre, massimo ottobre. Poi calerà e, quindi, bisognerà capire come dover affrontare il 2023».