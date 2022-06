Il sistema delle piste cicabili di Frosinone, che al termine di tutti i lavori contemplerà percorsi per quasi venti chilometri, prende sempre più forma. Sono praticamente finiti i lavori del tratto tra viale Olimpia e piazzale Kambo che prevedeva un importo di base di 179.910,38 euro (rientranti nel progetto "Folium - Urban Forestry" voluto dall'amministrazione Ottaviani) di cui 170.017,24 per lavori e 9.893,14 euro per costi e oneri per la sicurezza. Quello tra viale Olimpia e piazzale Kambo è un terzo lotto funzionale, con la riqualificazione e ristrutturazione dei tracciati di pista ciclabile già esistenti e che si estendono per circa 3.215 metri lineari, a cui vanno ad aggiungersi gli ulteriori chilometri di tracciato relativi ai percorsi ciclabili del progetto Urban forestry.

In base alla relazione tecnico-descrittiva redatta dal progettista dell'esecutivo, architetto Paolo Culla, il primo tratto è stato individuato nella parte antistante la stazione ferroviaria di Frosinone, dove un immobile esistente verrà utilizzato come deposito biciclette. Nell'intervento di rifacimento della copertura e di trasformazione dell'ambiente interno, per far si che l'immobile adempia al compito individuato, non oggetto di questo progetto ma di altro che partirà a breve, è stata computata una rampa di cemento armato per l'accesso e l'uscita delle biciclette dall'immobile, della pendenza dell'8%, della lunghezza di 13 metri, della larghezza di 2,5 metri e dotata di corrimano anticaduta. L'immobile risulta, quindi, il punto di partenza della pista ciclabile della larghezza di 2,5 metri lineari.

Per la realizzazione della pista su questo tratto è stato previsto un intervento di scarificazione dell'asfalto di 3 centimetri. Per riportare la superficie fresata al livello della strada è stato previsto uno strato di usura di conglomerato bituminoso antisdrucciolo. La pista ciclabile è stata delimitata orizzontalmente oltre che dall'apposita segnaletica, anche dall'installazione di dissuasori "alti e bassi" per aumentare la sicurezza dei ciclisti. Nel tratto all'interno del parcheggio, sito in prossimità di piazza Sandro Pertini, è stata prevista la rimozione di cigli per un totale di 35 metri lineari e il riposizionamento avvenuto riutilizzando i cigli precedentemente rimossi. È stata prevista anche la demolizione del marciapiede per permettere il passaggio della pista ciclabile.

Su via Valle Fioretta la carreggiata è stata ridotta per permettere il passaggio della pista ciclabile, mentre via Michelangelo, essendo di recente costruzione presenta un manto stradale in buono stato, per cui le lavorazioni su questi tratti si è limitata alla fresatura e alla posa in opera del manto superficiale di usura della pista ciclabile. L'intervento globale è mosso dall'esigenza di fornire ai cittadini la possibilità di scegliere un mezzo di trasporto alternativo, e la possibilità di percorrere con la bicicletta in tutta sicurezza l'intero tratto progettato. In più la pista si inserisce in un mosaico di progetti atti a collegare tra loro diversi rami di pista ciclabile alcuni realizzati e altri da realizzare nel comune di Frosinone. Tutto in funzione di una mobilità più dolce all'interno del tessuto urbano e del raggiungimento del più ambizioso obiettivo di miglioramento della qualità dell'aria.