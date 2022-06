Come ogni fine settimana stava raggiungendo il posto di lavoro. Erano le 7.30. Si stava incamminando lungo via Po, non molto distante dalla sua abitazione, quando è stata avvicinata da un'auto con a bordo tre persone. Uno degli occupanti del veicolo, affacciandosi dal finestrino l'ha presa per il braccio, strattonata con violenza e infine trascinata per diversi metri per rubarle la borsa. Paura ieri per una quarantaquattrenne di Frosinone. La donna ha riportato ferite dovute alla caduta. L'accaduto è stato segnalato alle forze dell'o r d ine per avviare tutte le indagini del caso.

La ricostruzione

Sono stati minuti interminabili. Minuti di terrore. Avvicinata e trascinata per strada da un'auto (sembrerebbe una utilitaria di colore grigio); vittima di uno scippo in pieno giorno nella parte bassa del capoluogo. Alla frusinate è stata rubata la borsa con all'interno tutti i documenti, le carte, due telefoni cellulari e pochi contanti. La quarantaquattrenne per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, anche se è rimasta ferita a seguito della caduta e soprattutto per essere stata trascinata per diversi metri dalla macchina.

Quanto accaduto è stato denunciato alle forze dell'ordine. Di aiuto alle indagini potrebbero essere anche alcune telecamere di videosorveglianza della zona La notizia si è diffusa poco dopo e tanti i messaggi di solidarietà alla quarantaquattrenne e di condanna verso gli autori del gesto che hanno agito in una zona centrale del capoluogo ciociaro, facendo correre un grave rischio alla donna, come detto strattonata e trascinata in strada.