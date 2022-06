Cocaina occultata in una coperta termica, nascosta in un armadio. Arrestata una coppia residente a Monte San Giovanni Campano. Rinvenuti dai carabinieri 200 grammi di cocaina, oltre a 8 mila euro in contanti. Lui, di origine albanese è stato tradotto nel carcere di Frosinone, lei di origine brasiliana a Rebibbia. Entrambi trentenni. Domani la convalida dell'arresto.

La ricostruzione

Il blitz nella loro abitazione a Monte San Giovanni Campano è scattato ieri mattina. L'operazione antidroga porta la firma dei carabinieri di Sora, Isola del Liri e Casalvieri. Stando alle accuse, nell'abitazione dei due è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. Dalla perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 200 grammi di cocaina. Erano occultati in una coperta termica. Coperta che era nascosta in un armadio. Sempre nello stesso contesto gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto anche 8.000 euro, parte del denaro era in una borsetta della donna, l'altro trovato addosso al trentenne. È quindi scattato l'arresto nei confronti della coppia. Lei, come detto, è stata accompagnata nel carcere di Rebibbia a Roma, mentre l'uomo nella casa circondariale di Frosinone. Domani molto probabilmente si terrà l'udienza di convalida. Entrambi sono difesi dall'avvocato Marco Maietta.