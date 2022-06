Per il secondo giorno di fila i casi superano le trecento unità. Come trecento è l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti. Aumenta il tasso di positività al 24,86%. La corsa al rialzo del Covid non si arresta. Sono quasi 1.500 i nuovi casi in sette giorni. Anche i ricoverati crescono da 24 a 25. E intanto sono stati superati i 130.000 contagiati dall'inizio della pandemia.

La giornata

Sono 327 i positivi su 1.315 tamponi con 162 negativizzati e nessun decesso. Apre la lista Frosinone con 28 positivi, poi Cassino a 24, Alatri e Anagni a 18, Ferentino e Veroli a 16, Paliano e Roccasecca a 13, Ceccano e Fiuggi a 12, Arpino e BovileErnicaa10, Arcea9,Monte San Giovanni Campano e Piglio a 8, Castelliri, San Giorgio a Liri e Supino a 7, Picinisco a 6, Arnara, Cervaro, Piedimonte San Germano e Sora a 5, Santopadre a 4, Aquino, Ceprano, Giuliano di Roma, Patrica e Vico nel Lazio a 3, Atina, Castro dei Volsci, Falvaterra, Fontana Liri, Fumone, Isola del Liri, Pignataro Interamna, Ripi, San Giovanni Incarico, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Trivigliano, Vallecorsa e Vallerotonda a 2, Amaseno, Ausonia, Castrocielo, Colle San Magno, Esperia, Morolo, Pastena, Pescosolido, Pico, Pofi, Pontecorvo, Sant'Andrea del Garigliano, Settefrati, Torrice, Trevinel Lazio, Vicalvi e Villa Santa Lucia a 1.

L'andamento

In cinque giorni sono già più i contagi dell'intera passata settimana. Sono 1.156 a 231,20 di media. Media che ci riporta a metà maggio. La passata settimana i casi erano stati 1.021 a 145,86 di media, mentre allo scorso venerdì erano 732 a 146,40 di media. Significa che da allora la risalita dei casi si attesta al 57,92%. Negli ultimi sette giorni i casi tornanosoprai1.400 (1.445a 206,42 di media) per la prima volta dal 23 maggio. Con la differenza che allora i positivi erano in discesa. Non a caso, rispetto al periodo precedente (1.028 casi a 146,85 di media) l'incremento è del 40,56%. A 14 giorni (746 casi e 106,57 di media) la crescita è del 93,69%. Dal 27 maggio (1.016 e 145,14) l'aumento è del 42,22%. Invece, in confronto al periodo 14-20 maggio (1.757 a 251 di media) si ha una contrazione del 17,75%. A giugno si contano 2.723 contagiati a una media di 160,17, in risalita rispetto alle precedenti settimane. Da dicembre in poi ogni mese ha fatto registrare almeno 200 casi di media giornaliera con un picco di 637,19 a marzo.

Gli indicatori

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti raggiunge i 302,94 contro i 215,51 dello scorso venerdì e i 156,39 del 3 giugno. Per il quarto giorno di fila l'incidenza aumenta e torna sui livelli del 23 maggio (302,52), ma anche di Natale (307,34). Da quando, nell'ultimo periodo, ha toccato il minimo (156,39) in 10 giorni su 14 giorni l'incidenza è cresciuta. Il tasso di positività viaggia, invece, su valori elevati. L'altro ieri era al 23,45% e ieri al 24,86%. Due giornate difila oltre il 23non capitavano dal 6 e 7 aprile. La media della settimana si issa al 19,04% ben oltre il 13,96% con la quale si è chiusa la scorsa. La media non era così alta dall'11 al 17 aprile.

Il monitoraggio

La cabina di regia ha diffuso l'aggiornamento settimanale. In Italia sale l'incidenza da 222 (3-9 giugno) a 310 ogni 100.000 abitanti (10-16 giugno). «Nel periodo 25 maggio-7 giugno 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83, in aumento rispetto alla settimana precedente, con un range che supera la soglia epidemica», si legge nel monitoraggio. L'Rt basato sui casi con ricovero è in aumento: da 0,80 a 0,95.Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende dal 2% all'1,9%. Il tasso di occupazione in aree mediche sale dal 6,6% al 6,7%.