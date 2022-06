Archeologia, arte e storia al centro del percorso culturale in programma per domenica prossima, 19 giugno. In occasione della "Giornata europea dell'archeologia" i Comuni di Ceprano e di Arce hanno patrocinato l'evento di "Itinarrando, l'arte di camminare". Una passeggiata che partirà dal parco archeologico di Fregellae per arrivare a Ceprano. Dopo un percorso urbano attraverso i luoghi simbolo della città, la passeggiata si concluderà al museo archeologico "Amedeo Maiuri".

Un percorso alla scoperta della storia del territorio per la valorizzazione del patrimonio culturale che si realizza grazie all'impegno dell'associazione "Itinarrando", del ricercatore Giancarlo Pavat, del direttore scientifico del parco archeologico di Fregellae Marco Germani e della direttrice scientifica del Maf "Amedeo Maiuri" Teresa Ceccacci. «Quella di domenica è una "passeggiata culturale" che promuove l'interazione dei cittadini con il loro patrimonio storico e culturale - spiega l'assessore alla cultura Anna Celani - Sono con vinta che le potenzialità ancora inespresse del nostro territorio potranno essere pienamente valorizzate solo con un'adeguata strategia di collaborazione fra comuni e di promozione.

Bisogna inserire il patrimonio culturale e il turismo in un processo unico di sviluppo e valorizzazione, che agisce su questi due elementi, ma che al contempo produce un risultato complessivo sul territorio. Proprio la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del territorio possono essere una componente della programmazione e dello sviluppo turistico con risultati positivi sia in ambito turistico che culturale».