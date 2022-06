Camion in fiamme in A1, brucia l'intero carico di vestiti. Paura poco fa in territorio di Villa Santa Lucia. Un mezzo pesante carico di vestiti ha preso fuoco: una colonna di fumo denso e nero si è propagata nell'aria, rendendola irrespirabile. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino che hanno domato le fiamme. Traffico bloccato, operazioni ancora in corso.