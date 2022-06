Schianto ieri mattina tra una Harley-Davidson e una Lancia Y, grave il motociclista. L'impatto è avvenuto nella prima mattinata di ieri all'ingresso della città martire. L'impatto tra la moto condotta da un militare di 45 anni del Rav di Cassino, originario di Santi Cosma e Damiano, e una Lancia è stato piuttosto violento. Ferite lievi per il conducente della vettura, un trentaseienne di Sant'Angelo in Theodice. E tanta paura. Molto più gravi quelle riportate dal militare.

I soccorsi

Immediato l'arrivo sul posto dei medici del 118 e degli agenti della Polizia locale della città: bloccata la strada per consentire l'arrivo dei soccorsi è partita subito la corsa contro il tempo. Viste le condizioni del giovane militare è stato disposto l'arrivo di un'eliambulanza per trasferirlo a Roma, dove resta in prognosi riservata. Gravi, secondo i medici, le ferite riportate soprattutto nella parte alta del corpo. Il militare è stato trasferito al Gemelli, per tutte le cure del caso. Dopo i momenti concitati dei soccorsi, sono partiti gli accertamenti. Gli uomini del comandante Pasquale Pugliese hanno eseguito tutti i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto proprio all'ingresso di Cassino. I mezzi coinvolti, vista la gravità delle ferite riportate dal quantacinquenne, restano sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Code e polemiche

Lunghe le code che si sono formate sulla strada 630 purtroppo nota per incidenti anche gravi tra San Giorgio a Liri e Cassino in entrambe le direzioni proprio a causa del violento schianto: anche il traffico da e per il casello A1 è rimasto fermo in attesa che fossero eseguiti tutti i rilievi del caso. E non sono mancate polemiche degli automobilisti sulla sicurezza in un tratto molto trafficato. E purtroppo già balzato agli onori delle cronache per simili episodi. Forte l'apprensione per il giovane graduato effettivo al Reggimento: si spera che le sue condizioni possano migliorare al più presto.