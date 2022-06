Atti vandalici ai danni della struttura dell'associazione sportiva Tufano Calcio. Qualcuno si è introdotto nel campo di calcio, hanno raccontato i responsabili della squadra, «per arrivare in prossimità degli spogliatoi e del magazzino arrecando danni in diversi punti. Bottiglie di vetro gettate in terra, recinzioni danneggiate, tavolini, secchioni per l'immondizia e posacenere distrutti, una scatola di derivazione divelta con un blocchetto di cemento, pali sradicati da terra».

Il ds Enrico Passa ha commentato: «Sono atti inqualificabili, espressione di un comportamento insensato. Si tratta di un danno per la nostra collettività, gesti compiuti da persone senza senso civico». Ha aggiunto il presidente Federico Imperia: «Sono gesti dettati da stupidità e ignoranza, mi auguro che simili episodi non si ripetano più».