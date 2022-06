Almeno quindici attività commerciali "visitate" da servizi di vigilanza a pagamento che hanno speso per eseguire i controlli il nome del Comune di Aquino. E che invece nulla avevano a che fare con l'amministrazione Mazzaroppi. Ad accorgersene con immediatezza è stato proprio il primo cittadino di Aquino, Libero Mazzaroppi, che ha immediatamente bloccato l'iter allertando la Polizia locale che sta eseguendo mirati accertamenti per capire chi siano i responsabili e come rintracciarli.

Il sindaco Mazzaroppi, intanto, ha anche lanciato l'allarme on-line affinché anche altre attività che potrebbero finire nel mirino dei malintenzionati non "abbocchino" alla proposta. Secondo quanto accertato finora questi servizi di vigilanza sarebbero stati proposti a pagamento spendendo il nome del Comune: assolutamente falso. E in almeno due casi gli esercenti avrebbero accettato. Il primo cittadino, appresa la notizia, ha dunque interessato gli agenti della Municipale bloccando l'iter delle proposte in essere. E mettendo in guardia tutte le attività commerciali della città.