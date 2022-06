Morì travolto dal fango mentre con l'auto percorreva la strada vicinale Sant'Agata di Paliano a ottobre del 2015. Per il decesso del meccanico dell'Atac, Giorgio Padovani, 41 anni, che abitava a Fiuggi, il gup del tribunale di Frosinone Antonello Bracaglia Morante ha rinviato a giudizio il responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del Comune di Paliano, Enzo Paolo Carola. Nell'udienza di ieri è stato sentito il consulente tecnico della difesa, il geologo Leonardo Romboli, il quale ha sostenuto che la frana, in cui è affogato Padovani, non è stata causata da incuria del Comune e, quindi, dell'imputato Carola. L'imputato è difeso dall'avvocato Mario Di Sora il quale ha prodotto una consulenza tecnica d'ufficio del processo civile che afferma quanto dichiarato dal geologo Romboli.

Consulenza che è dell'ingegnere Alessandro Mirabella. Il processo è stato aggiorna to al prossimo 7 ottobre nel tribunale di Frosinone per ascoltare gli ultimi due testi e procedere così alla discussione, A Enzo Paolo Carola, all'epoca dei fatti responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzione del Comune di Paliano, è contestato l'omicidio colposo per non aver impedito, in conseguenza di fortissime precipitazioni, il 14 ottobre 2015, il verificarsi di due frane che travolsero l'auto nella quale si trovava Padovani. Quest'ultimo viaggiava con altre due persone, ma fu l'unico a non riuscire a mettersi in saldo, morendo poi per asfissia.

Immediatamente scattarono le indagini dei carabinieri che acquisirono la documentazione in municipio, la Procura nel frattempo aveva anche nominato due consulenti tecnici, due geologi, per ricostruire e chiarire da un punto di vista più strettamente tecnico quanto accaduto. Il punto da chiarire: se l'area già in passato era stata oggetto di movimenti franosi e quindi se il proprietario del terreno e il Comune, per quanto di propria competenza, avrebbero dovuto metterla in sicurezza. Come detto a processo è finito Carola, difeso dall'avvocato Mario Di Sora, mentre la famiglia della vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Christian Alviani.