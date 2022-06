Schianto tra un'auto e una moto sulla superstrada Cassino Formia poco prima del casello autostradale. Le ferite riportate nell'impatto dall'uomo in sella alla moto sarebbero apparse subito gravi per questo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto gli agenti della Municipale del comandante Pugliese e il personale sanitario de 118. Traffico in tilt.