Il mondo della scuola piange la scomparsa della maestra Anna Maria Oddi. Aveva 63 anni. Domani mattina i funerali alle 10.30 nella chiesa di Santa Francesca a Veroli. Durante la cerimonia funebre sarà organizzata una raccolta fondi da destinare ai bambini della "Kora Catholic school" di don Equimaque in Rwanda.

I suoi insegnamenti resteranno nel cuore e nei ricordi dei suoi alunni e di tutte le persone che non hanno mai smesso di ringraziarla per la professionalità, l'impegno e la cura avuta nella formazione di tutti i suoi studenti. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia. La dirigente scolastica del primo istituto comprensivo, professoressa Silvana Schioppa, i docenti, il personale Ata, il consiglio d'istituto, partecipano al dolore della famiglia.

Cordoglio anche dall'amministrazione comunale. «A nome mio personale e dell'intero Consiglio comunale che rappresento - le parole del presidente del consiglio comunale Cristina Verro - mi stringo al dolore di Aldo, ex dipendente della nostra amministrazione, di Eugenio e Gabriele per la grave perdita che li ha colpiti. Anna Maria era per tutti "la maestra", una figura fondamentale per la scuola e la comunità di Santa Francesca; benvoluta da tutti, amata dai bambini e dai colleghi. Mancherà alla sua famiglia e mancherà alla scuola, alla quale ha dedicato la sua vita. Ciao Anna Maria».