La chiamata è arrivata nel pomeriggio dopo le 17 di ieri. La presenza dei vigili urbani e di un telo bianco in viale Mazzini, non molto distante dal Nestor e dal parcheggio multipiano, ha fatto pensare al peggio. Poco dopo la scoperta, c'erano dei cuccioli nati da un cane randagio che da tempo vive in mezzo al verde a ridosso della strada. Quattro dei cinque animali sono stati salvati dagli agenti della polizia local e affidati all'associazione animalista Enpa. Già ci sarebbero delle persone pronte a prendersene cura. Oggi si cercherà di recuperare il quinto cucciolo.

A contattare gli agenti, diretti dal comandante Donato Mauro, sono stati alcuni cittadini. La vicinanza della strada avrebbe messo in pericolo i cuccioli, oltre agli automobilisti. In più occasioni si è cercato di recuperare anche la mamma, ma senza successo. Ieri il salvataggio dei cuccioli e grazie alla convenzione e collaborazione con l'associazione Enpa, sezione Frosinone, gli amici a quattro zampe avranno qualcuno che si prenderà cura di loro.