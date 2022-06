Il confronto Convivenza con l’orso, esperti a confronto per fissare un modello Workshop internazionale il 17 e il 18 giugno a Scanno. I problemi in discussione. L'incontro per il personale che si occupa di conservazione con esperti e tecnici

Uno degli orsi dell'area faunistica di Campoli Appennino

Adunata generale sugli orsi del Parco nazionale con esperti e tecnici in un workshop internazionale che si annuncia molto interessante. L'appuntamento è per il 17 e 18 giugno a Scanno (L'Aquila) ed è rivolto principalmente al personale che si occupa di conservazione e comunicazione dei grandi carnivori. Al centro dell'incontro, organizzato dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise nell'ambito delle attività del suo centenario di fondazione, il tema della convivenza tra uomo e orso. «Il programma prevede due giorni di lavoro - spiega il Parco in una nota - il primo riservato a tecnici e addetti ai lavori, il secondo con una parte aperta al pubblico interessato all'argo mento. La prima giornata sarà dedicata alla gestione degli orsi; la seconda al tema della comunicazione, a come costruire una comunità a misura di orso». «Il workshop - dice il presidente del Parco Giovanni Cannata - vuole essere un momento importante di formazione e confronto tecnico-scientifico da cui potranno scaturire idee, soluzioni e nuove collaborazioni per migliorare la gestione degli orsi». «Il protocollo per la gestione per gli orsi confidenti nato grazie al progetto "Life Arctos" è stato uno strumento importante aggiunge il direttore del Parco Luciano Sammarone Dopo dieci anni lo strumento merita una revisione a cui potremo lavorare anche grazie a questo confronto».

