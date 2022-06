Dal Comune parlano di un ottimo avvio della programmazione del "Giugno Sorano 2022". Gli eventi dello scorso weekend hanno registrato un grande successo sia in termini di presenze che per la qualità delle iniziative realizzate. Cittadini e turisti hanno partecipato alle numerose manifestazioni proposte: gli incontri con gli autori Alfio Borghese e Nicola Mastronardi, lo spettacolo teatrale "Un palco nel parco", la giornata ecologica "Il nostro fiume. La nostra risorsa", "The building village Il villaggio della condivisione e crescita delle competenze", la mostra-mercato "Sora in fiore" e il "Mercatino dell'antiquariato, artigianato, collezionismo e modernariato".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luca Di Stefano e dal vice sindaco Maria Paola Gemmiti: "Ringraziamo gli organizzatori, le associazioni, gli istituti scolastici e tutti coloro che, a va rio titolo, hanno contribuito alla splendida riuscita degli eventi hanno scritto in una nota congiunta Registriamo un bilancio più che positivo per tutte le iniziative messe in campo. Domenica il centro storico si è animato di centinaia di visitatori e questo ci ha davvero regalato una grande soddisfazione. La strada è quella giusta perché vede il Comune collaborare, in maniera proficua ed in piena unità d'intenti, con associazioni, comitati, scuole e volontari.

Tutti insieme stiamo lavorando ad un unico obiettivo: rendere la nostra città più accogliente, inclusiva ed attrattiva".

I sorani sperano in una "ripartenza" anche sotto questo aspetto, quello degli eventi culturali e di intrattenimento, all'insegna di un ritrovato gusto dello stare insieme e del divertimento.