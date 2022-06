La ex Marangoni apre alla logistica, trattative serrate con un importante gruppo imprenditoriale cinese. Lo stabilimento della Marangoni, ex Ceat Pneumatici, sembra il concorrente più accreditato per i capannoni presenti sull'asse attrezzato e lungo la Via Morolense. La attuale proprietà, secondo bene informati, starebbe per siglare un accordo che darebbe il via alla creazione di un gigantesco magazzino che rifornirebbe gli esercizi gestiti da commercianti provenienti dall'Oriente. Dopo la chiusura degli impianti produttivi, e la dismissione dei macchinari smontati e trasferiti oltre Oceano, le enormi cubature un tempo tempio delle coperture di qualità hanno ospitato mascherine ed altro collegato all'emergenza Covid, sotto la supervisione della Protezione Civile nazionale.

La nuova destinazione, appunto magazzino e smistamento merci, toccherebbe il suo apice con la gestione affidata ai cinesi, veri specialisti del settore. A poche centinaia di metri, con accesso sulla stessa Via Anticolana, sorge il complesso della Lidl, altro colosso della logistica specializzato nel trattare merci del settore alimentare. Concorrenza diretta con gli stabilimenti ubicati sull'Asse attrezzato, da settimane al centro dell'attenzione per la decisione dei gestori di trasferire altrove le proprie attività, svuotando gli scaffali anagnini.