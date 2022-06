Esplosione a Rocca di Papa a giugno del 2019, a seguito di una fuga di gas e alla conseguente deflagrazione durante alcuni lavori di scavo, in cui persero la vita nel rogo nel palazzo comunale il sindaco della città Emanuele Crestini e il suo delegato Vincenzo Eleuteri. Nell'udienza di ieri ci sono state altre costituzioni di parte civile nei confronti degli imputati e alcune hanno chiesto, inoltre, la chiamata in causa come responsabile civile del Comune di Rocca di Papa, in qualità di stazione appaltante. Tra gli indagati ci sono i fratelli Emiliano e Norman Abballe di Monte San Giovanni Campano. Il giudice ha aggiornato l'udienza per verificare la possibilità di chiamare a giudizio anche il Comune di Rocca di Papa perché potrebbe esserci una possibilità in astratto, tutta da verificare, anche riguardo all'eventuale responsabilità, appunto del Comune, che era la stazione appaltante.

Prossima udienza fissata per il 13 luglio. Tra gli indagati, come detto, i fratelli Emiliano e Norman Abballe di Monte San Giovanni Campano, legale rappresentante della Tecnogeo e geologo, oltre all'altro geologo Leonardo Nolasco, incaricato dal Comune degli studi per la messa in sicurezza, e a Laura Fantozzi, geologa, incaricata da Nolasco di eseguire le indagini geognostiche preventive per l'individuazione e il rilievo delle cavità ipogee, difesi dagli avvocati Nicola Ottaviani, Franco Moretti, Simonetta Fulco e Patrick Stoia.

Sono contestati i reati di omicidio plurimo aggravato, disastro colposo e lesioni colpose gravissime. Secondo le accuse durante i lavori di perforazione si sarebbe originata una fuga di gas protrattasi per circa tre ore. Il gas, infiltratosi nei locali del municipio, avrebbe provocato l'esplosione. Nessuno degli imputati, al momento, ha manifestato la volontà di optare per un rito alternativo. Proprio a giugno di tre anni fa la terribile esplosione. L'incendio si è innescato all'i n t e rno del palazzo comunale, facendo crollare le tamponature interne e un muro esterno. Persero la vita nel rogo nel palazzo comunale il sindaco della città Emanuele Crestini e il suo delegato Vincenzo Eleuteri.