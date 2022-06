Dopo la fisiologica discesa del dì di festa, i casi di infezione da Covid-19 sono tornati a tre cifre. Nel quotidiano bollettino emesso ieri dall'Asl di Frosinone, a fronte di 1.427 tamponi effettuati, i nuovi positivi rilevati sono stati 255; i nuovi negativizzati sono stati 215; zero i decessi, mentre i ricoverati in ospedale sono 23.

Nella distribuzione geografica dei casi, il primato di giornata è andato a Cassino con 22 nuove positività; a seguire Paliano 16, Anagni, Ceccano e Veroli 14, Alatri e Ferentino 13, Sora 12, Frosinone e Monte San Giovanni Campano 11, Aquino, Arnara, Fiuggi, Isola del Liri e Piedimonte San Germano 7, Boville Ernica e Ceprano 6, Pofi 5, Casalvieri, Giuliano di Roma e Pontecorvo 4, Alvito, Castelliri, Castrocielo, Morolo, Ripi, Roccasecca, San Giorgio a Liri e Serrone 3, Amaseno, Arce, Arpino, Broccostella, Patrica, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio e Trivigliano 2, Acuto, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Falvaterra, Fontana Liri, Guarcino, Pignataro Interamna, Settefrati, Sgurgola, Torrice e Vico nel Lazio 1.

Nel Lazio, ieri, sono stati diagnosticati 4.939 nuovi casi positivi, più 3.239 rispetto alla precedente rilevazione. La Regione Lazio ha comunicato anche 6 morti, 2 in più rispetto al dato più vecchio. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 4.902 tamponi molecolari e oltre 22.000 tamponi antigenici per un totale di oltre 27.000 test. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,2 per cento e i casi a Roma città sono a quota 2.954. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio sono 467, 5 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 29, numero stabile rispetto al dato precedente.

Secondo l'ultimo bollettino sono guarite 3.030 persone. Sono 117.663 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio e di queste 117.147 si trovano in isolamento domiciliare. Dall'inizio della pandemia i pazienti guariti sono 1.467.709 e i pazienti morti nel Lazio sono 11.366. Eccezion fatta per Roma, la provincia peggiore in termini di contagi è stata Latina con 420.