Candele accese sui balconi, macchina della solidarietà attivata, tante preghiere per la piccola Giulia, sei anni, che da un letto del policlinico "Gemelli" di Roma lotta per la vita. Sabato sera la bambina è rimasta vittima di un grave incidente sul quale indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La bimba si sarebbe sporta la finestrino dell'auto su cui viaggiava ed è stata colpita alla testa da un trattore che procedeva in direzione opposta. Trattore che non si è fermato dopo l'incidente e del quale si cerca il conducente.

Nell'impatto Giulia ha perso i sensi. I genitori che erano in macchina con lei hanno subito allertato i soccorsi. La piccola è stata portata in elicottero al "Gemelli" dove la sera stessa è stata operata e ricoverata in rianimazione. Mamma Vittoria e papà Fabricio sono con lei a Roma. Intanto proseguono le manifestazioni di solidarietà e di vicinanza alla famiglia. "Abbiamo accolto la richiesta della famiglia della piccola Giulia di pregare perla sua salute, tutti insieme, come una grande famiglia che non conosce confini: da Roma, a Sora, ad Atina, ovunque. E così oggi (ieri, ndr) pomeriggio ci riuniremo in preghiera nella Chiesa della Madonna del Buon Consiglio in zona Vicenne a Sora. A seguire la santa messa celebrata da don Felice Calò.

Il fondatore del gruppo social ‘Diario della Ciociaria', il volontario Massimo Di Ruscio, anche lui in stretto contatto con i familiari della bambina, invita tutti al momento di preghiera". A tendere una mano alla famiglia della bambina anche l'associazione culturale Iniziativa Donne di Sora che ha lanciato sui social l'hashtag "#forzagiulia" divenuto subito virale. Sotto choc i compagni di classe di Giulia, che da qualche giorno aveva terminato la sua prima elementare. Ad Atina in tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia e diverse attività si sono mobilitate per aiutare la famiglia della bimba ad affrontare le spese di soggiorno a Roma. In tanti pregano per la piccola. Ieri le sue condizioni erano stabili, ma la prognosi resta riservata.