È accaduto nel weekend, una donna è caduta rovinosamente in pieno centro. In piazza Labriola dove la pavimentazione è sconnessa e le mattonelle creano dei dossi e delle voragini che, fin troppo spesso, non sono visibili ai pedoni. Così a rimetterci è stata, ancora una volta, una cittadina. Il "buco" non si trova dove c'era un albero, magari spostato, ma si trova in piena piazza. A evidenziarlo è la figlia della donna: «Non c'è proprio nessun albero. Anzi è proprio nel bel mezzo della piazza. Non c'è nè un segnale di pericolo o transenna nè tantomeno l'area è illuminata. È totalmente al buio la sera. Speriamo che non succeda mai niente di serio. Per ché solo allora prenderanno visione con provvedimenti».

Fortunatamente la donna non ha riportato gravi danni, solo dolore al braccio. Tantissima la solidarietà espressa nei suoi confronti da parte dei cassinati, ognuno dei quali sui social ha raccontato la propria esperienza tra chi è caduto su un marciapiede e chi si è ferito in strada. E monta la polemica sulla situazione critica in cui versano tanti marciapiedi e strade sia del centro che dei quartieri più periferici.

Buche, pavimentazione disconnessa, radici di alberi che spuntano ovunque e pericoli per i pedoni di tutte le età.

«Servirebbe una ricognizione serie e una programmazione adeguata per cercare di risolvere le situazioni più critiche.

parlano ci centro salotto e la piazza è piena di "dune". Avvallamenti, mattonelle pericolanti.

Per non parlare della sporcizia sotto i portici. Sono situazioni sotto gli occhi di tutti, chi non le vede è perché non vuole vederle e questo è assurdo» ha commentato duramente un residente.