Un bollettino con pochissimi nuovi contagi quello emesso ieri dall'Asl di Frosinone. Sono finite a referto appena 27 nuove positività a fronte di 281 tamponi effettuati. Il primato di giornata è andato a Cassino con 5 nuovi positivi; a seguire Anagni, Piedimonte San Germano e Pignataro Interamna con 3, Ceccano e Pontecorvo con 2; Alvito, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia con 1.

I negativizzati di giornata sono stati 25, zero i decessi; a completamento del bollettino i 22 ricoverati in ospedale. Nella regione Lazio sono stati registrati 3.024 casi positivi, 1.000 in meno rispetto alla rilevazione precedente. I tamponi effettuati sono stati 12.908 , di cui 9.884 antigenici e 3.024 molecolari, mentre il rapporto fra pazienti positivi e tamponi è di 13,1%. I morti sono stati quattro, due in più rispetto al bollettino precedente, mentre i guariti 2.039. Come ha comunicato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, nella città di Roma si sono contati 1.205 nuovi casi, mentre nelle province 171. Ad oggi nel Lazio sono 118.561 i casi positivi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 118.060.

Nelle strutture ospedaliere, invece, sono presenti 472 pazienti infetti nei reparti ordinari, mentre si contano 29 persone in terapia intensiva, esattamente come nella rilevazione statistica precedente. Dall'inizio della pandemia, a fronte di 1609.763 casi esaminati, si contano 11.386 persone morte e 1.479.816 guarite. Esclusa la provincia di Roma, il dato peggiore di giornata è stato registrato a Latina con 92 nuovi casi positivi; a Rieti sono i nuovi positivi sono stati 29 con un decesso, mentre a Viterno sono stati conteggiate 23 nuove positività con un morto.

Per quanto riguarda i vaccini è stat superata quota 13 milioni e 540 mila vaccini complessivi, di cui circa 4 milioni di dosi booster effettuate, circa l'83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.