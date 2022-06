Sabato la presentazione e ieri mattina l'inaugurazione. Al via il servizio di bike sharing "Anagni e-bike", che fornisce a cittadini e turisti biciclette elettriche con pedalata assistita. L'iniziativa è promossa dal Comune e dalla Rete d'impresa che riunisce i commercianti di Anagni ed è finanziata dalla Regione Lazio. Un progetto implementato dalla precedente amministrazione comunale e varata dall'attuale «Anagni - ha detto il sindaco Daniele Natalia - sarà finalmente dotata, con le tre postazioni del multipiano San Giorgetto, via Piscina e viale Regina Margherita, di biciclette elettriche con pedalata assistita.

L'onorevole Mauro Buschini, che ringraziamo per la presenza, ha voluto ricordare come Anagni sia una delle città sul territorio regionale ad aver maggiormente investito sul turismo e ad aver trasformato il proprio sistema di servizi ed accoglienza. Grazie ad Andrea Del Monte e Marco Franceschetti della Rete d'impresa e al consigliere comunale Sandra Tagliaboschi che, qualche anno fa, aveva voluto sostenere questa idea che la nostra amministrazione ha oggi portato a compimento, seguendo l'idea che i buoni progetti non abbiano colore politico, ma solo un valore positivo per lo sviluppo della città. Con il bike sharing Anagni si conferma sempre più come una città da vivere».

Il consigliere regionale Mauro Buschini, durante la presentazione, ha dichiarato: «La Rete di impresa, grazie al contributo della Regione Lazio, è riuscita ad attuare ad Anagni un progetto di mobilità sostenibile unico nella provincia e che sarà volano per lo sviluppo del commercio e del turismo. L'installazione delle postazioni e la messa in funzione delle biciclette elettriche consentirà di potersi muovere liberamente nel centro di una delle città più belle della nostra provincia. Un grazie all'amministrazione comunale, al sindaco Daniele Natalia e all'assessore Carlo Marino per aver proseguito un progetto iniziato dalla precedente amministrazione e voluto fortemente da Sandra Tagliaboschi. I miei complimenti alla Rete d'impresa e al suo presidente Andrea Del Monte per la progettazione e la determinazione con le quali ha portato avanti questa bellissima idea».