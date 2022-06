Il sindaco Maurizio Ciafrocca ha incontrato il nuovo direttore generale della Asl frusinate, Angelo Aliquò, per discutere dei servizi sanitari del territorio, in particolare dell'ospedale "San Benedetto" e della possibile riduzione, nel periodo estivo, dei servizi di cardiologia e chirurgia. «Sono state ascoltate con interesse tutte le nostre istanze e le preoccupazioni - ha detto Cianfrocca dopo l'incontro - inerenti il possibile depotenziamento di reparti tanto importanti e vitali per la nostra città e l'area nord della Ciociaria. Una testimonianza rafforzata dalla sua visita in ospedale nei giorni scorsi per verificare lo stato dei fatti.

Ha assicurato che farà quanto in suo potere, nel rispetto delle ferie e delle turnazioni, per mantenere attivi i reparti. Non solo, il dottor Aliquó ha dimostrato di essere al corrente di ulteriori necessità come, ad esempio, l'attuazione di interventi migliorativi all'interno della struttura, sia da un punto di vista di macchinari diagnostici che di dotazioni elementari per rendere più salubre la permanenza degli ospiti nella struttura». Durante la visita, si è parlato anche dell'ex ospedale di piazza Regina Margherita. Aliquò, riferisce il sindaco, si è impegnato «a procedere a breve nel la programmazione di un sopralluogo per comprendere quali e quante misure possano essere adottate dalla Asl per la messa in sicurezza dell'edificio».

Un confronto, dunque, positivo. «Ho apprezzato e constatato - conferma Cianfrocca - quanto il nuovo dirigente tenga al rapporto con le istituzioni locali. Rapporto di collaborazione indispensabile per comprendere, di fatto, cosa sia meglio per il bene di un territorio tanto vasto e complesso, soprattutto in tema di sanità. Tema difficile che non deve però, per questo, demotivare chi cerca soluzioni. Sono fiducioso e spero che a breve, oltre alla conclusione dei lavori presso il pronto soccorso, che pare siano in dirittura d'arrivo, riceveremo altre notizie confortanti per il bene di tutta la comunità».