Il cardinale Matteo Maria Zuppi, nuovo presidente della Cei, ospite della città termale. Nei giorni scorsi, in una delle sue prime uscite ufficiali dopo la nomina, accompagnato dal vescovo Lorenzo Loppa si è recato a Fiuggi in occasione del convegno religioso " Gesù Risorto", appuntamento oramai divenuto fisso che segna l'inizio dell'estate congressuale.

Il convegno che ha fatto registrare un numero consistente di presenze ed è è stato una vera boccata di ossigeno per le strutture alberghiere e commerciali. Molto soddisfatto Bruno Della Morte, presidente di Feralberghi Fiuggi: «Eventi come Gesù Risorto sono molto attesi da tutto l'in dotto alberghiero, oramai è divenuto un appuntamento fisso e questo ci fa molto onore perché sta a significare che la macchina organizzatrice Fiuggi è andata avanti alla perfezione».

La presenza del cardinale Zuppi è stata accolta da tutti con grande entusiasmo. L'amministrazione comunale con il sindaco Alioska Baccarini così si è espressa in merito: «A nome della città di Fiuggi salutiamo con grande affetto ed emozione la visita del cardinale Matteo Maria Zuppi, illustre membro del dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale e dell'ufficio dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica e presidente della conferenza episcopale italiana (Cei). È un onore averlo avuto come ospite, insieme al vescovo Lorenzo Loppa, al convegno di Gesù Risorto appena concluso. In questo momento di crisi e di smarrimento, il cardinale Zuppi e il vescovo Loppa, nell'intervento dalla nostra città hanno espresso un messaggio di speranza, di comunità e di fratellanza, nel segno di quella gioia di vivere che oggi tutti noi dobbiamo ritrovare, dopo il buio della pandemia e l'orrore della guerra».