È stata operata nella notte tra sabato e domenica al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma, dove è ricoverata in terapia intensiva, la bambina di sei anni che l'altra sera si è sporta dal finestrino dell'auto su cui viaggiava ed è stata urtata da un trattore che ha incrociato la vettura in via Ferriera. Nel violento urto la bimba ha riportato serie ferite alla testa. La gravità della situazione ha suggerito ai primi soccorritori di chiedere l'intervento di un elicottero dell'Ares 118, atterrato poco dopo nel piazzale della Casa della salute di Atina. Qui la bambina è stata caricata sul velivolo che è decollato alla volta del policlinico romano, dove poco dopo la piccola paziente è stata sottoposta all'intervento chirurgico.

L'operazione è andata bene, ma la bimba dovrà restare sedata ancora per 24 ore. I genitori vivono ore di profonda apprensione e con loro tutti i familiari: sono a Roma per stare vicino alla loro bambina. Hanno trovato una sistemazione non lontano dal "Gemelli" per questi primi giorni, ma dalla prossima settimana avranno bisogno di aiuto per restare accanto alla piccola. Per questo la mamma conta sul buon cuore di qualcuno che possa aiutarli e che invita a contattarla al telefono (347.6337720). Intanto l'associazione "Iniziativa Donne" di Sora ha attivato una raccolta fondi per sostenere le spese della famiglia.

Le indagini devono chiarire ancora molti aspetti dell'accaduto, ma sembra che l'incidente sia avvenuto all'imbrunire ed è ancora da accertare se i due veicoli si sono incrociati dove c'è il rettilineo o in curva e quale parte del trattore abbia urtato la testa della bambina. La famiglia vive in località Rosanisco ed è molto conosciuta nella contrada e ad Atina. «Sono costantemente in contatto con i miei collaboratori per avere notizie aggiornate della situazione clinica della bimba, per quanto ci è possibile, ovviamente - ha detto il sindaco Adolfo Valente - L'auspicio è che il decorso ospedaliero sia positivo così che la piccola ritorni presto a casa».