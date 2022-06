Aumentano casi, incidenza per 100.000 abitanti, tasso di positività e tamponi. Stabili a quota 20 i ricoverati per Covid nei reparti ordinari. La settimana appena conclusa segna un'inversione di rotta rispetto al recente passato: era dal periodo 16-22 maggio che i contagiati non superavano le mille unità, con i 133 di ieri è stata raggiunta quota 1.021 a 145,86 di media, la più alta delle ultime tre settimane e ovviamente di giugno.

La giornata

A fronte dei nuovi 133 positivi (17 in più rispetto alla precedente domenica) nessun comune ciociaro ne conta più di dieci. La lista si apre con i 9 casi di Pontecorvo e gli 8 di Sora e Veroli. A seguire Anagni e Frosinone a 7, Cassino, Ferentino e Paliano a 6, Arnara e Ceccano a5, Aquino,Broccostella, Fiuggi, Ripi e Roccasecca a 4, Alatri, Boville Ernica, Ceprano e Isola del Liri a 3, Arpino, Casalvieri, Pescosolido, Piedimonte San Germano e Supino a 2, Acuto, Alvito, Atina, Casalattico, Castelliri, Fontana Liri, Fumone, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Patrica, Picinisco, Pico, Piglio, Pignataro Interamna, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Apolli - nare, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati, Sgurgola, Strangolagalli, Vallerotonda e Vico nel Lazio a 1.

L'andamento

Era dalla settimana tra il 16 e il 22 maggio che non si superavano i mille contagiati. I 1.021 a 145,86 di media sono, pertanto, in crescita rispetto alla precedente settimana (782 a 111,71 di media) del 30,56% e rispetto a quella prima ancora (987 a 141 di media) del 3,44%. Invece, nel confronto con il periodo 16-22 maggio (1.525 a 305 di media) si ha una contrazione del 33,04% e con quello tra il 9 e il 15 maggio (2.275 a 325 di media) del 55,12%. Andando ancora un po' più indietro nel tempo, alle giornate 2-8 maggio, archiviate con 2.405 a 343,57 di media, il calo da allora è del 57,50%. Giugno, per ora, conta 1.567 nuove diagnosi a una media di 130,58 ogni ventiquattro ore. Se non altro si tratta della media più bassa del 2022, terzo mese consecutivo in calando considerato che a marzo la media giornaliera era di 637,19 con 19.753 positivi totali, ad aprile di 559,73 con un totale di 16.792 e a maggio di 249,35 su un complessivo di 7.730.

Per un confronto più diretto, al 12 di maggio i casi erano 3.937 a 328,08 di media. Da allora la diminuzione si è attestata al 60,19%. A giugno sono 108 i contagiati a Frosinone, 104 a Cassino,103 a Ferentino, 91 a Sora, 85 ad Alatri, 75 a Ceccano, 69 ad Anagni, 62 a Veroli, 61 a Paliano, 50 a Isola del Liri, 39 a Monte San Giovanni Campano, 37 a Pontecorvo, 32 a Ceprano, 31 a Fiuggi e 30 ad Arpino tra i comuni con almeno trenta casi. Nel confronto tra le ultime due settimane Frosinone passa da 55 a 83 positivi, Ferentino da 59 a 68,Cassino da 63 a 66, Sora da 55 a 57, Alatri da 43 a 53, Anagni da 19 a 53, Ceccano da 32 a 50, Veroli da 20 a 46,Isola del Liri da 19 a 36 e Pontecorvo da 8 a 30.

Gli indicatori

Anche gli indici che descrivono l'andamento della pandemia risentono di questo rimbalzo. Quanto all'incidenza il dato di ieri si è portato a 214,05 dal 210,48 del giorno prima. In questa settimana l'incidenza è cresciuta cinque volte su sette. Da tre giorni a questa parte si viaggia oltre i 210 e ciò non accadeva dal 25 a l 27 maggio. I valori attuali, a parte fine maggio, sono allineati con quelli dell'inizio della seconda parte di dicembre. Pure il tasso di positività fa registrare un rialzo sul dato giornaliero, da 10,07% a 14,71%, e sul dato settimanale, dal 10,58% della precedente al 13,96% attuale. Dopo quattro settimane si ritorna, dunque, sopra il 13%. L'ultima volta era successo nel periodo dal 9 al 15 maggio quando si è toccato il 15,95%.

I tamponi

In recupero anche il numero dei test effettuati. La settimana è andata in archivio a 7.345 contro i 6.561 della precedente, anche se, prima ancora, erano 9.532 (23-29 maggio) e 12.056 (16-22 maggio).

I ricoverati e i guariti

Il dato dei ricoverati non subisce scossoni. Per il terzo giorno consecutivo i ricoverati sono 20, il minimo del mese, iniziato a 24 con una punta a 26 il 2 giugno. Il valore dal 25 maggio a ieri è andato stabilizzandosi dopo esser crollato rispetto ai 60 ricoverati del 16 maggio. I negativizzati sono 140 ieri e 1.187 da lunedì. In tal caso la riduzione, in rapporto al periodo precedente, è netta. Dal 9 al 15 maggio si sono negativizzati in 5.127, dal 16 al 22 maggio in 2.919, dal 23 al 29 maggio 2.161, dal 30 maggio al 5 giugno 1.640 e, ora, 1.187.

I decessi

Negli ultimi cinque giorni non sono stati registrati decessi. La settimana si conclude con un solo caso come nella precedente. Ciò vuol dire che in dodici dei quattordici bollettini alla voce morti il numero è stato sempre zero. A giugno i deceduti complessivi sono due. Dalla fine di aprile a ieri le settimane hanno registrato prima 17 decessi, poi 11, quindi la discesa a 4, la risalita a 7, il nuovo calo a 2 per arrivare al doppio 1 delle ultime due settimane.