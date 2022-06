L'estate verolana torna nei suoi abiti migliori. Dopo il mezzo stop imposto dalla pandemia, il 2022 sarà l'anno dei grandi ritorni. A partire dai protagonisti per eccellenza della stagione, I Fasti Verulani. Un calendario nutrito quello illustrato ieri mattina in sala consiliare.

«Il programma di quest'anno è vario e di spessore - ha sottolineato il sindaco Simone Cretaro - Ribadiamo il ruolo centrale che riserviamo alla cultura sia in termini di investimenti che di promozione del territorio. Questa stagione sarà un'occasione in più di crescita sociale e culturale per la città. Elementi che costituiranno un volano anche a livello economico. Ci attende un calendario di assoluta qualità con iniziative di spessore, promosse in sinergia con le realtà locali».

Teatro, con l'associazione Duecento22, Incontriamoci a Veroli, tra libri e dialoghi curati dalla Ubik di Frosinone, e ancora l'atte so ritorno delle tre serate di Ernica Etnica, la musica di Tarantelliri, la narrazione sportiva affidata alle voci del Festival dello sport raccontato, immersione nel tema della libertà per il Festival della Filosofia che ospiterà, tra gli altri, il cardinale Zuppi con Walter Veltroni, gusto ed eleganza con Bollicine e spazio ai bambini con il fantastico Veraviglioso. A Francesca Cerquozzi, delegata alla cultura, il compito di illustrare il cartellone nel dettaglio.

«Questa non è per noi l'estate della ripartenza perché, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a portare avanti con continuità un progetto culturale di spessore anche negli anni precedenti. La cultura non è mai stata letta da noi come una spesa ma come un investimento. Gli eventi sono il mezzo per far conoscere la nostra città a 360 gradi. Un circolo virtuoso che intendiamo sostenere. Ci saranno 50 giornate di eventi con una stima di circa 30.000 persone che verranno a Veroli, con riferimento ai dati degli anni precedenti. Con grande gioia possiamo annunciare che i Fasti torneranno come da tradizione: le incertezze non sono mancate ha concluso la Cerquozzi ma possiamo confermare che le piazze di Veroli si riempiranno ancora di artisti».

Un plauso al programma estivo è arrivato anche dal consigliere regionale Mauro Buschini: «Veroli ha dimostrato di saper valorizzare al meglio le proprie bellezze investendo in cultura - ha detto - Per questo la Regione Lazio continuerà a sostenere queste iniziative che fanno bene al territorio».