È caduto dall'albero sul quale era salito per raccogliere le ciliegie, precipitando nel vuoto e battendo la testa con forza. Il grave incidente è avvenuto nella serata di venerdì, poco prima delle venti, in un podere di località Fosso del lupo, una zona interna del popoloso quartiere periferico di Pantanello.

L'uomo, 57 anni, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto con un'ambulanza, ma una volta stabilizzato è stato trasportato in un ospedale romano in codice rosso con un elicottero fatto atterrare nella campagna teatro della caduta dall'albero, la seconda in pochi giorni nella provincia di Frosinone (mercoledì scorso a ferirsi seriamente è stato un pensionato di Isola del Liri).

Dopo la caduta l'uomo ha perso i sensi e ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i familiari che hanno subito allertato i soccorsi, consapevoli della gravità delle condizioni del loro congiunto. L'arrivo dei soccorsi ha confermato la necessità di trasferire il malcapitato in una struttura più adeguata della capitale, viste le gravi ferite riportate dall'uomo soprattutto alla testa. Ieri le sue condizioni erano definite stabili nella loro gravità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Anagni per ricostruire cause e dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità, che sono comunque escluse. Probabilmente, l'uomo ha perso l'equilibrio mentre si muoveva per raccogliere la frutta, oppure potrebbe avere avuto un malore che non gli ha permesso di gestire i movimenti e lo ha fatto precipitare al suolo. Saranno le indagini dei carabinieri a stabilirlo, mentre i familiari attendono notizie confortanti sulle condizioni dell'uomo.