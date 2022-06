Dopo tre settimane i casi rischiano di tornare oltre quota mille. È il segno che il Covid sta rialzando la testa. Nuove varianti, abbandono dell'uso mascherina, maggiori occasioni di contatto spingono di nuovo i numeri verso l'alto. Ieri altri 156 contagiati su 1.548 tamponi e 165 negativizzati, ma senza decessi.

La giornata

I nuovi casi arrivano principalmente da Anagni ieri prima con 19, da Cassino con 14, da Frosinone con 13 e da Ferentino con 11. A seguire Alatri 9, Roccasecca e Sora 8, Veroli 7, Ceprano 6, Cervaro 5, Casalvieri 4, Arnara, Castrocielo, Ceccano, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo e Pignataro Interamna 3, Amaseno, Aquino, Fiuggi, Giuliano di Roma, Ripi, San Giorgio a Liri e Sant'Elia Fiumerapido 2, Alvito, Arce, Arpino, Esperia, Guarcino, Paliano, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa, Vicalvi e Vico nel Lazio 1.

L'andamento

In questa settimana si contano 888 casi a 148 di media contro i 666 a 111 di media della passata (ma con due giorni di festa, la domenica e il 2 giugno). I casi sono, pertanto, aumentati di un terzo. Invece, negli ultimi sette giorni si registrano 1.004 nuove infezione (143,42), per il secondo giorno di fila oltre i mille settimanali come non accadeva dal 26 e 27 maggio scorsi. Rispetto al periodo precedente, archiviato con 791 casi a 113 di media l'incremento, il primo dopo settimane, è del 26,92%. Nel confronto a quattordici giorni (987 e 141) si ha un ulteriore incremento dell'1,72%. A ventuno giorni (1.599 a 228,42 di media) si ha, al contrario, una riduzione del 37,21%. Stessa cosa a ventotto giorni (2.365 e 337,85): la differenza si attesta a un meno 57,54%. A giugno valicati i 1.434 contagiati a una media quotidiana di 130,36 e sarebbe la più bassa non solo del 2022 ma anche degli ultimi sette mesi. Per trovarne una inferiore occorre scendere fino a novembre con una media di 66, ma con una situazione diametralmente differente a quella vissuta con Omicron 2. Maggio, invece, è terminato con 7.730 positivi a una media di 249,35 ogni 24 ore. A giugno Frosinone ha 101 contagiati, Cassino 98, Ferentino 97, Sora 83, Alatri 82, Anagni 62, Paliano 55, Veroli 54, Isola del Liri 47, Monte San Giovanni Campano 38, Ceprano e Piedimonte San Germano 29, Arpino e Pontecorvo 28, Roccasecca 21 e Arce 20 tra i comuni oltre i venti. Nel confronto tra gli ultimi sette giorni e i precedenti si nota la crescita dei casi da 59 a 81 a Frosinone, da 64 a 68 a Ferentino, il calo da 71 a 66 a Cassino, la risalita da 53 a 60 a Sora, da 42 a 58 ad Alatri, da 29 a 53 a Ceccano, da 20 a 50 ad Anagni, da 20 a 44 a Veroli, da 24 a 36 a Isola del Liri. Sostanzialmente stabile Paliano, da 32 a 31.

Gli indicatori

Dopo tre rialzi consecutivi, ridiscende l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni, ora a 210,48. Per il secondo giorno di fila, comunque, resta oltre i 210 come non accadeva dal 26 e 27 maggio. Tutto ciò dopo aver raggiunto la quota minima degli ultimi mesi, a 156,39 il 3 giugno. L'attuale trend, peraltro, non si aveva dalla metà di dicembre. Il tasso di positività al 10,07% subisce un ridimensionamento dopo il picco di venerdì al 19,16%. Ha inciso il rialzo del numero dei tamponi, il che ha portato la media settimanale al 13,84%. Si tratta di un dato superiore a quello delle ultime settimane, archiviate al 10,58% quella tra il 30 maggio e il 5 giugno, al 10,17% quella tra il 23 e il 29 maggio, e al 12,63% quella tra il 16 e il 22 maggio. Restano, invece, più distanti i valori del periodo 9-15 maggio con il 15,95% e 2-8 maggio con il 17,41%.

I ricoverati e i guariti

Da una settimana a questa parte il dato dei ricoverati si mantiene costante tra i 20 e i 22. Ieri, per il secondo giorno di fila, i ricoverati sono rimasti 20. Il mese si era aperto a 24 sulla falsariga dell'ultima parte di maggio. Maggio che, pure, aveva toccato anche i 60 proprio a metà mese (16 maggio). I guariti sono 165 e tornano a essere più dei nuovi casi dopo la parentesi negativa di venerdì. Da lunedì si hanno 1.047 negativizzati contro i 1.640 dell'intera settimana precedente e i 2.161 di quella prima ancora. A giugno hanno superato il virus in 2.197. In tutto il mese di maggio sono stati 14.976 e ad aprile 20.204.

I tamponi

Si registra un recupero dei tamponi, passati, nelle ultime 24 ore, da 913 a 1.548. Per la seconda volta questa settimana è stata superata la soglia dei 1.500, cosa che non era mai accaduta nella precedente settimana. E, infatti, i test effettuati da lunedì sono 6.441 contro i 6.561 dell'intera precedente. Ma dal 23 al 29 maggio erano stati 9.532.

I decessi

Ieri, per il quarto giorno di fila, l'undicesimo degli ultimi tredici e il sedicesimo degli ultimi diciannove non ci sono state vittime. In questa settimana se ne conta una sola così come nella precedente, mentre in quella prima ancora erano state due. Sempre due sono i decessi dall'inizio di giugno.

Il punto nel Lazio

Secondo l'ultimo report della cabina di regia del ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, nel Lazio l'incidenza si porta a 281,85 (30 maggio-5 giugno) su un totale di 16.108 diagnosi, mentre l'indice Rt è allo 0,88.