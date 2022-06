Il restyling della scuola media Caio Mario del Giglio di Veroli è completato. Interventi molteplici ed importanti per restituire alla comunità un complesso scolastico sicuro, accogliente e funzionale. Per festeggiare la realizzazione e la conclusione dei lavori, nel pomeriggio di martedì, il piazzale antistante la struttura si è riempito di studenti, famiglie e corpo docenti oltre alla presenza della squadra comunale, dal primo cittadino, ai rappresentanti di zona, ad assessori e tanti amministratori.

Il taglio del nastro tricolore, è stato affidato ad un trio di rappresentanza d'eccezione composto dalla dirigente scolastica Angela Avarello, il primo cittadino Simone Cretaro e il baby sindaco verolano Gioele Buttarazzi. In totale, per la scuola media Caio Mario del Giglio si è reso necessario un investimento di oltre 772 mila euro. Il bouquet di lavori, curato dal comparto di settore comunale e dall'assessore ai lavori pubblici Augusto Simonelli, si è concentrato non solo su interventi di adeguamento sismico ma anche di ottimizzazione energetica e di carattere estetico funzionale.

Le operazioni hanno coinvolto la totalità dell'edificio, dunque 4 piani, per più di 2 mila 500 metri quadrati di superficie. Un numero complessivo di 21 aule interessate dai lavori, di cui una realizzata da zero, oltre ai locali che ospitano segreteria e presidenza. Il piano di ristrutturazione ha interessato anche il blocco dei servizi igienici per un totale di 12 bagni distribuiti su ogni livello della struttura.

Miglioramenti anche per l'esterno: oltre al rifacimento dei marciapiedi, si è proceduto al completamento della viabilità interna collegando tra loro i tre accessi carrabili, rendendo più sicuri gli spazi per tutti gli studenti.

A riempire i nuovi ambienti freschi di inaugurazione, ci hanno pensato i ragazzi del Comprensivo Veroli II con le esibizioni del percorso musicale e non solo.

Grande la soddisfazione dell'amministrazione e di tutto l'entourage scolastico, come ribadito dalla professoressa Angela Avarello, dirigente scolastico del secondo comprensivo verolano. Il polo del Giglio, istituto frequentato su larga scala e riferimento storico su territorio, sarà così già a partire dal prossimo anno scolastico, un connubio certo tra sicurezza, funzionalità e professionalità.