Da ecomostro a gioiello architettonico. Questo a breve il destino del manufatto conosciuto a Fiuggi come "caserma dei carabinieri". Perché questa doveva essere la destinazione che aveva in mente quell'amministrazione comunale di centro sinistra che negli anni '90 diete vita a quello scempio a cielo aperto, rimasto tale per oltre 20 anni a testimoniare lo sperpero di denaro pubblico.

A tutto questo l'amministrazione guidata dal sindaco Alioska Baccarini si appresta a porre fine, sulla scorta di un progetto bellissimo realizzato da un team di architetti associati coordinati da Marco Mariani.

«Siamo oggi nella condizione di poter sostenere con orgoglio e soddisfazione che un altro obiettivo è stato raggiunto – ha annunciato ieri il sindaco Alioska Baccarini comprensibilmente molto soddisfatto – Un concept progettuale, fortemente voluto dal sottoscritto e dall'intera amministrazione comunale. Un altro "pezzo" della nostra cittadina recuperato, bellissimo e green. Una meraviglia a breve disposizione della nostra comunità».

Non c'è dubbio una meraviglia architettonica della quale ebbe ad interessarsi già nel 2016, con la presentazione del progetto, l'ex assessore e capo gruppo della Fiuggi Viva in consiglio comunale Martina Innocenzi.