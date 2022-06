Audaci ladri in azione alle prime luci dell'alba di ieri. La "spedizione" ha preso di mira due locali pubblici, prima una pizzeria al centro paese e poi il chiosco del "Parco Solfatara". Nel primo raid i malviventi, probabilmente intorno alle 5, si sono introdotti nella pizzeria dopo aver forzato la porta a vetro laterale del locale che prospetta su piazza Trento. I ladri si sono limitati ad asportare la cassetta porta soldi del registratore di cassa fissato alla parete e alcune bevande. Da una prima verifica sembrerebbe che il bottino sia scarso. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la titolare della pizzeria che, al momento dell'apertura, ha notato i segni dello scasso. Dopo lo sgomento iniziale, sono subito stati informati i carabinieri del locale presidio per i rilievi del caso.

Altro blitz dei malviventi (per la seconda volta in un mese) all'interno del "Parco Solfatara". Qui i ladri hanno addirittura asportato l'intero registratore di cassa del chiosco, dopo aver strappato le tende del locale e forzato la porta d'ingresso. Il gestore, responsabile dell'esercizio, abita a pochi metri dal chiosco ed è stato allertato subito dal sistema di allarme che si è attivato. Tuttavia, quando è arrivato sul posto, dopo pochi minuti, i malviventi avevano già guadagnato la via di fuga. Non è rimasto altro, quindi, che stilare l'inventario dei danni subiti. In ogni caso, i diversi episodi di furto verificatisi negli ultimi tempi lasciano immaginare che possa trattarsi della stessa mano delinquenziale.