Un importante passo avanti nell'azione di bonifica e risanamento dei siti ricadenti nel Sin (Sito di interesse nazionale) Bacino del Sacco. È quello che mette in campo la Provincia di Frosinone al fine di adempiere a quanto previsto dall'articolo 244 (Testo Unico dell'Ambiente) che attribuisce all'Ente l'individuazione dei responsabili della contaminazione. Interventi di competenza pubblica che avverranno in sostituzione e in danno dei soggetti responsabili inadempienti.

Questo sulla base dell'Accordo di programma che la stessa Regione ha sottoscritto nel 2019 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per effettuare le procedure di bonifica di suolo, sottosuolo e acque sotterranee nell'area del Sin ‘Bacino del fiume Sacco. Nel tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi, sono stati riuniti i Comuni oggetto del finanziamento stabilito nell'Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio e per i quali si rende necessaria la documentazione al fine di poter emettere l'ordinanza che, di fatto, incarica la Regione a procedere con gli interventi.

Questi i siti: l'ex polveriera di Anagni; l'ex Snia di Bosco Faito e l'ex Annunziata a Ceccano; l'ex cartiera Vita Mayer, l'ex Europress e le ex industrie Olivieri di Ceprano; i Ponti della Selva a Paliano, l'ex Cartiera di Ferentino e l'ex discarica di via Le Lame a Frosinone. Per tre di questi (Olivieri, cartiera di Ferentino e Paliano) la Provincia, avendo già ottenuto tutta la documentazione necessaria, ha già provveduto ad emettere l'ordinanza. Per i restanti siti, invece, è stato stabilito il termine di due settimane per produrre i documenti necessari a procedere.

«La Provincia di Frosinone – sono le parole del vicepresidente della Provincia e delegato all'Ambiente, Alessandro Cardinali – fa la propria parte in un iter di collaborazione e coordinamento tra enti che, ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e snellimento dei procedimenti decisionali, intervengono in un'azione incisiva e sinergica per le operazioni di bonifica».