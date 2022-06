Nella tarda serata di ieri, in località Fosso del Lupo, nel quartiere periferico di Pantanello ad Anagni, un uomo è rimasto gravemente ferito a seguito della caduta da un albero. Secondo una prima ricostruzione, stava raccogliendo frutta quando ha perso l'equilibrio e ha battuto la testa. È intervenuta un'ambulanza del 118, ma vista la gravità delle lesioni con un elicottero è stato trasportato in un ospedale romano in codice rosso. Sul luogo dell'incidente i carabinieri della Compagnia di Anagni.