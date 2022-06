Prosegue la risalita dei casi di Covid in provincia di Frosinone, in linea con il dato nazionale. L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti torna di nuovo sopra quota duecento a 215,51. Una settimana fa era a 156,39 (in Italia la crescita è da 207 a 222). Risale ancora il tassodi positività al 19,16%. Non era tanto alto dal 2 maggio. Scendono, invece, da 21 a 20 i ricoverati in ospedale.

La giornata

L'ultimo bollettino dell'Asl riporta 175 nuovi casi su 913 tamponi, 144 negativizzati e zero deceduti. I negativizzati sono meno rispetto ai nuovi positivi per la prima volta dal 29 aprile. I positivi sono stati registrati 20 a Frosinone, 18 a Ceccano, 14 a Ferentino, 12 a Sora, 11 a Cassino, 10 a Isola del Liri, 7 ad Alatri, 6 ad Anagni, Arnarae Arpino, 5 a Pontecorvo, 4 a Paliano, Ripi, San Giovanni Incarico, Supino, Torrice e Veroli, 3 a Broccostella, Monte San Giovanni Campano, Morolo e Pignataro Interamna, 2 ad Arce, Fiuggi, Fontana Liri, Patrica e Vicalvi, 1 ad Alvito, Boville Ernica, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Cervaro, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Roccasecca, Sant'Andrea del Garigliano, Strangolagalli, Torre Cajetani e Vallecorsa.

L'andamento

Da lunedì si contano 732 contagiati a 146,40 di media contro i 486 a 97,2 di media della precedente settimana, sempre al venerdì (ma allora c'era stata la doppia giornata di festa con anche il 2 giugno a far scendere i numeri). Per la prima volta dopo 14 giorni le nuove diagnosi nell'arco dei sette giorni tornano sopra il migliaio. Con i 175 di ieri sono 1.028 a una media quotidiana di 146,85 in aumento, rispetto al periodo precedente che ne contava 746 a 106,57 di media, del 37,80%. Nel confronto a 14 giorni (1.016 casi a 145,14 di media) si ha un incremento dell'1,18%. A 21 giorni (1.757 e 251), invece, la riduzione è del 41,49%. Andando ancora un po' più indietro, sono 2.357 i positivi a 336,71 di media, tra il 7 e 13 maggio. da allora la contrazione è del 56,38%. La settimana in corso sarà la prima a segnare un incremento dei casi da quella compresa tra il 14 e il 20 marzo quando, però, si viaggiava a una media di 788,57 al giorno. Restando a giugno i casi attualmente sono 1.278 a 127,8 di media. Al 10 maggio si contavano, invece, 3.340 a 334 di media per una riduzione da quel momento del 61,73%.

Gli indicatori

Per la quinta delle ultime sette volte l'incidenza per 100.000 abitanti risale. Ora è a 215,51 rispetto a 180,92 del giorno prima. Ma soprattutto è tornata sopra quota ducento dopo undici giorni. L'incidenza non era così alta dai 240,40 del 26 maggio. In pochi giorni di giugno siamo passati dal minimo dell'ultimo periodo di 156,39 del 3 al massimo di 215,51 di ieri. Il tasso di positività segna numeri importanti, ieri al 19,16% per una media settimanale del 14,59%, al momento la più alta delle ultime quattro. Il tasso non era così alto dal 27,73% del 2 maggio.

I ricoverati e i guariti

Scendono da 21 a 20 i ricoverati per Covid in un contesto di stabilità da domenica scorsa a ieri. Si segnala, invece, una frenata dei negativizzati, ieri 144, per la prima volta meno dei nuovi positivi in 42 giorni.

La cabina di regia

Il monitoraggio della cabina di regia in Italia segnala una ripresa dei contagiati. L'incidenza risale da 207 (27 maggio-2 giugno) a 222 (3-9 giugno). Al contrario scende l'Rt a 0,75. Stesa cosa si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero, che permane al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende dal 2,3% al 2% del periodo precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche scende al 6,6% (al 9 giugno) dal 7,1% (al 2 giugno). La percentuale dei casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti è in diminuzione dall'11% al 10%. Stabile al 42% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, mentre aumenta la percentuale dei casi diagnosticati con lo screening (49% contro 46%).