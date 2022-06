Vigili del fuoco di Sora a lavoro in piazza Santa Restituta a Sora. L'intervento è stato necessario per mettere in sicurezza l'area e salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Le forti raffiche di vento, delle ultime ore, hanno fatto cadere al suolo un ramo di palma, l'ultima rimasta nella centrale piazza. Curiosi stanno seguendo con attenzione le operazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora.