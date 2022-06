Frana di piazza dell'Ammasso: il 15 giugno partiranno i lavori. Lo annuncia ufficialmente il sindaco Alfonso Santangeli. «Dopo un estenuante iter burocratico, dovuto a una normativa farraginosa, che impone una serie di adempimenti istruttori - dichiara il primo cittadino - è tutto pronto per la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice della gara. Mercoledì 15 giugno, alla presenza di tutte le figure deputate alla realizzazione dell'opera, tra cui l'assessore ai lavori pubblici Angelo Palmieri; il Rup, geometra Ezio Orologio; il progettista e direttore dei lavori ingegner Ambrosi; l'archeologo e la ditta esecutrice dell'opera, partiranno ufficialmente i lavori di ripristino della frana di piazza dell'Ammasso».

Il sindaco prosegue spiegando i dettagli relativi alla concessione del finanziamento: «Come si ricorderà, per questa opera avevamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Lazio grazie al lavoro sinergico dei consiglieri regionali Pasquale Ciacciarelli e Mauro Buschini, che ci sentiamo in dovere di ringraziare. Il finanziamento era stato deliberato poco dopo l'evento franoso grazie all'impegno e alla determinazione dell'attuale maggioranza. Consentitemi di sottolineare - conclude Santangeli - che la dedizione all'interesse pubblico da parte nostra c'è sempre stata, a prescindere dalle cariche ricoperte».

La frana sarà presto bonificata, l'area messa in sicurezza e restituita alla comunità locale. In particolare, gli abitanti della zona che hanno dovuto lasciare le loro case a causa del cedimento, potranno riacquisire la disponibilità dei loro beni. Fortunatamente, il movimento franoso non ha provocato tragedie, ma un angolo del paese è stato profondamente ferito. Da qui, l'impegno dell'Amministrazione Santangeli a trovare una rapida soluzione coinvolgendo i rappresentanti politici regionali e raggiungendo l'obiettivo primario: il risanamento dell'intera area.