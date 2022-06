Dieci minuti di pioggia intensa e il corso della Repubblica di Cervaro è diventato una vera e propria... piscina. Con difficoltà oggettive di pedoni e automobilisti. Ma non è andata meglio a Cassino. Diversi i disagi registrati ieri nel Cassinate a causa delle piogge intense, che hanno interessato tutto il territorio.

Strade allagate nel cuore di Cervaro, con evidente difficoltà degli automobilisti, e crateri aperti lungo l'asfalto reso friabile dall'acqua a Cassino. In particolare tra via Degli Eroi e via Lombardia si è aperta una vera e proprio a voragine a pochi centimetri da una vettura parcheggiata: intervento immediato della polizia locale. Ma i disagi segnalati hanno riguardato anche San Vittore e Sant'Elia, soprattutto per box allagati e rami sulle strade.