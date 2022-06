I cittadini lamentano l'assenza d'acqua e fanno appello agli amministratori per essere ascoltati. I consiglieri di minoranza hanno portato il tema in assise, ma le soluzioni invocate dalle famiglie che non riescono a far allacciare la propria utenza alla rete idrica non si scorgono ancora. I consiglieri Federico Altobelli, Manuela Cerqua e Salvatore Meglio continuano ad invitare, anche a muso duro, il sindaco Luca Di Stefano ad assumersi le sue responsabilità a tutela della cittadinanza. "La strada ad oggi intrapresa prevede verifiche, controlli, prove e controprove, interventi lunghi, mesi, anni - scrivono in una nota congiunta i tre esponenti dell'opposizione - I cittadini nel frattempo non possono attendere e hanno bisogno dell'acqua.

I ‘ce ne stiamo occupando' pronuncia - ti pochi giorni fa in sede di conferenza capigruppo dalla consigliera Maria Paola D'Orazio non bastano più. Spieghi ai cittadini non tanto come ma soprattutto quando potranno aprire i rubinetti nelle loro case. Servono tempi brevi e certi. Ieri è stato indetto per lunedì 13 giugno un consiglio comunale con un solo punto: vergognoso! Ci sarebbe stato tempo e modo di discutere tutti insieme un problema così importante. Ci sarebbe stato modo per dimostrare che la parola data valga qualcosa: invece no. L'impegno preso dal presidente del Consiglio davanti ai consiglieri tutti e alla cittadinanza intera è stato disatteso per la seduta del 30 maggio e lo sarà ancora per quella del 13 giugno, non essendo stato calendarizzato.

Il problema è di certo chiaro a tutti ed il sindaco ha aperto un confronto con i tecnici Acea in cerca di una soluzione. I tempi che si prospettano sono troppo lunghi e la situazione è insostenibile. Quanto dovranno attendere ancora i cittadini?". I tre consiglieri hanno nuovamente preso la parola per difendere i cittadini che, esasperati, stanno affrontato settimane difficili: chiedono al sindaco di intraprendere un'azione rapida ed efficace per risolvere il problema del diniego di Acea alle istanze delle famiglie che attendono da tempo l'allaccio alla rete dell'acqua per le proprie abitazioni.