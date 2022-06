Sono in rialzo i casi Covid in provincia di Frosinone. Ieri sono stati 193, cioè 49 in più rispetto alle 24 ore precedenti, ma anche 19 in più nel confronto con il passato giovedì. E, infatti, l'incidenza è in ripresa in quattro delle ultime sei giornate. In aumento pure il tasso di positività, dal 15,09% al 16,82%, il dato più alto dal 14 maggio. Non si registrano decessi.

La giornata

Delle 193 nuove infezioni, 18 sono a Ferentino, il resto a Sora 15, Frosinone 13, le uniche in doppia cifra, poi Anagni, Arce, Sgurgola e Supino 8, Cassino, Isola del Liri, Paliano e Veroli 7, Monte San Giovanni Campano e Piglio 6, Alatri, Arnara, Colfelice, Fiuggi e Pontecorvo 5, Ceccano, Fontana Liri e Patrica 4, Arpino, Ceprano, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Serrone 3, Amaseno, Boville Ernica, Rocca d'Arce e Torrice 2, Acuto, Alvito, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Ripi, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Vicalvi e Villa Santa Lucia 1.

L'andamento

Sono 557 i contagiati di questa settimana a 139,25 di media. Un dato in crescita rispetto alla precedente che, sempre a giovedì, ne contava 476 a 119 di media. L'aumento è del 17,01%. Negli ultimi sette giorni, invece, l'andamento è più contenuto, più 1,29% con 863 casi rispetto agli 852 del periodo precedente. Dal20 al 26 maggio, invece, i contagiati erano 1.151 a 164,42 di media. Da allora si ha una riduzione del 25,02%. Nel confronto con i giorni 13-19 maggio (1.832 a 261,71 di media) la contrazione è del 52,89%.Dal 6 al 12 maggio (2.410 a 344,28 di media) la discesa è nell'ordine del 64,19%. In rapporto alla settimana a cavallo tra fine aprile e inizio maggio (2.981 a 425,85 di media) si registra un crollo del 71,04% di infezioni. A giugno sono stati contagiati dal virus in 1.103 (122,55 di media), ottavo mese consecutivo oltre i mille. L'ultima volta che non è successo, a ottobre, i casi sono stati 641 (a 20,67 di media). Poi è arrivata Omicron 2 e le cose si sono complicate. Comunque, l'attuale media di giugno è la più bassa da novembre 2021, chiuso a 66 per un totale di 1.980.

Gli indicatori

L'incidenza vive una fase di risalita in quattro delle ultime sei giornate. Dopo aver toccato il minimo dell'ultimo periodo con 156,39 il 3 giugno, si è avuta un'inversione di tendenza. Il 180,92 di ieri, dopo il 166,67 dell'altro ieri, è il dato più alto dal 1° giugno (185,95). Tornando più indietro nel tempo, considerato che l'incidenza ha avuto un picco di 1.301,89 il 28 gennaio, gli attuali valori sono quelli che c'erano a metà dicembre (176,94 il 15). Sta risalendo anche il tasso di positività che, nelle ultime settimane si era mantenuto a una media intorno al 10%, 10,58%tra il 30 maggio e il 5 maggio, 10,17% tra il 23 e il 29 maggio, mentre prima ancora era al 12,63% tra il 16 e il 22 maggio. Mercoledì il tasso era risalito al 15,09% e ieri ancora più su al 16,82% con la media settimane che cresce al 13,45%. Due giorni di fila sopra il 15% non si avevano dal 13 e 14 maggio, 17,97% e 17,75%, che poi sono anche gli ultimi giorni (insieme al 19 maggio, 17,55%) in cui il tasso di positività è risultato maggiore di ieri.

I ricoverati e i guariti

Cala di un'unità il dato dei guariti, da 22 a 21,su valori ormai costanti da seigiorni. Giusto a inizio mese i ricoverati erano tra i 24 e i 26, mentre il 24 maggio erano ancora 36 e il 16 maggio addirittura 60. Sul fronte dei guariti se ne aggiungono altri 200 e sono 738 da lunedì, la scorsa settimana erano stati 1.640.

I tamponi

Ritornano oltre i mille giornalieri i test eseguiti dopo la parentesi di mercoledì. In questa settimana sono 3.980 a dispetto dei 6.561 con i quali si è chiusa la precedente, in calo dai 9.532 di quella prima ancora.

I decessi

Anche ieri nessuna vittima per Covid. Da lunedì siamo fermi a una. Negli ultimi sedici giorni per dodici volte non sono stati registrati decessi. A giugno sono due. A maggio erano stati in totale 26.